Роспотребнадзор требует продлить режим самоизоляции, депутаты Госдумы предложили ввести пропуска для пожилых, мужской хор Dustyesky из Австралии исполнил советскую песню «На поле танки грохотали»
Обсуждаем главные события дня
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна
Роспотребнадзор требует продлить режим самоизоляции, депутаты Госдумы предложили ввести пропуска для пожилых, мужской хор Dustyesky из Австралии исполнил советскую песню «На поле танки грохотали»
00:00
00:00