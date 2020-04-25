2020-04-25T15:23:53+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

Половина из новых заболевших коронавирусом не имеет симптомов, москвичи сообщают о гуляющих прохожих, Европа постепенно выходит из карантина, победителем седьмого сезона шоу «Голос.Дети» стала Олеся Казаченко

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Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна

Половина из новых заболевших коронавирусом не имеет симптомов, москвичи сообщают о гуляющих прохожих, Европа постепенно выходит из карантина, победителем седьмого сезона шоу «Голос.Дети» стала Олеся Казаченко

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