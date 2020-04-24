Продажа лекарств через Сеть - кто должен отвечать, если что-то пошло не так: интернет-агрегатор, аптека или курьер

Сейчас волонтеры, одетые в маски и перчатки, сами сходят в аптеку за тех, кому больше 65 лет и тех, кто находится на домашнем карантине. Если закон об интернет-торговле лекарствами будет принят, это смогут делать и курьеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ