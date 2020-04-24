Дистанционная продажа лекарственных препаратов в России: не станет ли в итоге больше фальсификатов
В эфире проекта «Деловая пятница» на Радио «Комсомольская правда» эксперты обсудили, кто будет отвечать за качество продаваемых по интернету лекарств
Дистанционная продажа лекарственных препаратов в России: не станет ли в итоге больше фальсификатов
СПИКЕРЫ:
- Валиев Артур, генеральный директор Сан Фарма Россия;
- Петров Александр Петрович, Депутат Государственной Думы РФ;
- Соколов Артём Вячеславович, первый вице-президент Ассоциации компаний Интернет-торговли (АКИТ);
- Преснякова Виктория Валентиновна, исполнительный директор Ассоциации Независимых Аптек, кандидат фармацевтических наук;
- Тенцер Анатолий Леонидович, директор по развитию АО НПК «Катрен».
Модератор: Дмитриев Виктор Александрович, генеральный директор Ассоциации Российских Фармацевтических Производителей (АРФП).
Ведущая: Елена Афонина, ведущая радиостанции "Комсомольская правда".