Коронавирусный дозор. Инспекция продовольственных магазинов: ищем лимоны, имбирь и гречку
После того, как кто-то пустил слух, что имбирь помогает от коронавируса, на него взлетели цены.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Президент рекомендовал россиянам сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Наш дозорный Юрий Кораблёв отправился на улицы Москвы, чтобы проверить, прислушался ли наш народ к советам правительства и врачей
Коронавирусный дозор. Инспекция продовольственных магазинов: ищем лимоны, имбирь и гречку
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