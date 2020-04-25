2020-04-25T02:19:17+03:00
Коронавирусный дозор

Коронавирусный дозор. Инспекция продовольственных магазинов: ищем лимоны, имбирь и гречку

После того, как кто-то пустил слух, что имбирь помогает от коронавируса, на него взлетели цены.После того, как кто-то пустил слух, что имбирь помогает от коронавируса, на него взлетели цены.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент рекомендовал россиянам сидеть дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Наш дозорный Юрий Кораблёв отправился на улицы Москвы, чтобы проверить, прислушался ли наш народ к советам правительства и врачей

Коронавирусный дозор. Инспекция продовольственных магазинов: ищем лимоны, имбирь и гречку

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