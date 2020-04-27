2020-04-27T15:19:34+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Лайф-хак: как водителям избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают эту, а также другие автомобильные темы с экспертами

Лайф-хак: как водителям избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой

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Главные темы:

- Ну не может быть, чтобы штраф за нарушение самоизоляции выписывала каждая камера в Москве.

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Лайф-хак: как избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой.

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Седан жив: мода на автомобильные кузова.

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Техосмотр: когда это началось на самом деле?

Гости: автожурналист Александр Пикуленко

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