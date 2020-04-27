Лайф-хак: как водителям избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают эту, а также другие автомобильные темы с экспертами
Лайф-хак: как водителям избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой
Главные темы:
- Ну не может быть, чтобы штраф за нарушение самоизоляции выписывала каждая камера в Москве.
Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы
- Лайф-хак: как избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой.
Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко
- Седан жив: мода на автомобильные кузова.
Гости: автожурналист Федор Буцко
- Техосмотр: когда это началось на самом деле?
Гости: автожурналист Александр Пикуленко