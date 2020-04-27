27 Апр 2020 2020-04-27T15:19:34+03:00

Лайф-хак: как водителям избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой 00:00 00:00

Главные темы:

- Ну не может быть, чтобы штраф за нарушение самоизоляции выписывала каждая камера в Москве.

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Лайф-хак: как избежать штрафа, если в базе пропусков произошел сбой.

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Седан жив: мода на автомобильные кузова.

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Техосмотр: когда это началось на самом деле?

Гости: автожурналист Александр Пикуленко