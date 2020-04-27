В Кремле ожидают, что страна выйдет на плато заболевания к середине мая, власти воспринимают экономический кризис философски, Италия объявила о поэтапном смягчении карантина
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости, о которых говорит страна.
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости, о которых говорит страна
В Кремле ожидают, что страна выйдет на плато заболевания к середине мая, власти воспринимают экономический кризис философски, Италия объявила о поэтапном смягчении карантина
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