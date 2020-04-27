2020-04-27T18:43:00+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

Специалисты считают, что в Москве уже наступил пик заражения коронавирусом, в Свердловской области вводят масочный режим, в Новосибирской области женщина угрожала сжечь себя и детей из-за COVID-19

Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости, о которых говорит страна.Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости, о которых говорит страна.

Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости, о которых говорит страна

Специалисты считают, что в Москве уже наступил пик заражения коронавирусом, в Свердловской области вводят масочный режим, в Новосибирской области женщина угрожала сжечь себя и детей из-за COVID-19

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