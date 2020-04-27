Специалисты считают, что в Москве уже наступил пик заражения коронавирусом, в Свердловской области вводят масочный режим, в Новосибирской области женщина угрожала сжечь себя и детей из-за COVID-19
Михаил Антонов обсуждает вместе со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости, о которых говорит страна
Специалисты считают, что в Москве уже наступил пик заражения коронавирусом, в Свердловской области вводят масочный режим, в Новосибирской области женщина угрожала сжечь себя и детей из-за COVID-19
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.