27 апреля. Убийство Фернана Магеллана аборигенами, появление самиздата в России, открытие концлагеря Освенцим
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
27 апреля. Убийство Фернана Магеллана аборигенами, появление самиздата в России, открытие концлагеря Освенцим
27 апреля. В этот день в разные годы:
1521 год - Фернан Магеллан убит аборигенами на Филиппинах.
1855 год - в России в полицейских сводках впервые упоминается самиздат.
1940 год - создается концлагерь Освенцим.
1967 год - в Монреале проходит выставка Экспо.
1997 год - группа «Депеш мод» выпускает 9-й студийный альбом.