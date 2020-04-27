2020-04-27T21:00:09+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

27 апреля. Убийство Фернана Магеллана аборигенами, появление самиздата в России, открытие концлагеря Освенцим

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

27 апреля. Убийство Фернана Магеллана аборигенами, появление самиздата в России, открытие концлагеря Освенцим

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27 апреля. В этот день в разные годы:

1521 год - Фернан Магеллан убит аборигенами на Филиппинах.

1855 год - в России в полицейских сводках впервые упоминается самиздат.

1940 год - создается концлагерь Освенцим.

1967 год - в Монреале проходит выставка Экспо.

1997 год - группа «Депеш мод» выпускает 9-й студийный альбом.

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