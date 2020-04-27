2020-04-27T22:20:15+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

Эксперты заявляют, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом. Индекс самоизоляции рухнул

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с ведущим научным сотрудником МГУ Максимом Скулачевым, почему с коронавирусом так сложно бороться. А с писательницей Марией Арбатовой говорят о том, почему в России ненавидят женщин

Эксперты заявляют, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом. Индекс самоизоляции рухнул

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 41.4 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
27 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Навальный и Соболь требуют раздербанить ФНБ и раздать деньги «простым людям». Нужно ли это делать или лучше потратить деньги на системные решения?

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
23 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: В городах России вводят системы тотальной электронной слежки и разрешат полицейским стрелять при любой угрозе

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Роман ЕРЕМЯН
07:30
21:30
21 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Политолог Глеб Кузнецов: Такое ощущение, что у коронавируса есть офис рекламщиков и юристов, которые не позволяют людям против него выступать публично

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Глеб КУЗНЕЦОВ
07:30
21:30
20 Апреля 2020 19:03 - 19:45

Вечерний диван

Тема: Борис Титов: Если карантин будет месяц, то перезапустить экономику будет несложно. Если два месяца, то потери достигнут 20-30 % от бизнеса

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Борис ТИТОВ
07:30
21:30
20 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Россия загнала себя в коронавирусную ловушку. Пока все силы сконцентрированы на пациентах с COVID-19, без лечения остались люди с другими тяжелыми патологиями

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
16 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Алексей Захаров, президент портала Superjob.ru: У нас больше эпидемия истерики и эпидемия страха, чем эпидемия коронавируса

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Алексей ЗАХАРОВ
07:30
21:30
14 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Россия вошла в топ-15 стран-лидеров по распространению коронавируса. Кто дооптимизировал российскую медицину до того, что она оказалась не готова к пандемии

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Андрей РАГОЗИН
07:30
21:30
13 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Директор Космического центра Сколтеха Антон Иванов: Колонию на Марсе лучше всего строить с помощью астероидов

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Антон ИВАНОВ
07:30
21:30
8 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Ирина Прохорова: Общество в такие времена умеет прекрасно самоорганизовываться и вытаскивать государство из болота

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Ирина ПРОХОРОВА
07:30
21:30
7 Апреля 2020 18:03 - 18:32

Вечерний диван

Тема: В России начали производить определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест. Как поменяется медицина после пандемии

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Владимир ГАРКАВЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В США обвинили Китай в поставках контрафактных тестов на COVID-19
ООН предрекла миру сокращение 195 миллионов рабочих мест
Названа еда, заставившая растолстеть Ким Чен Ына
"Зомби-плечы": ученые открыли гипнотизирующий насекомых вирус
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70%
Известны первые результаты лечения коронавируса антителами в России
Врачи в Нью-Йорке тестируют лекарство от изжоги на эффективность в борьбе с коронавирусом
Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победы
«Рассеять ложные суждения»: Пентагон опубликовал видео с «неопознанными летающими объектами»
Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские маски
США сообщают об аномальном скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
В ВОЗ рассказали, вырабатывается ли у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию
В Главконтроле рассказали, когда возможно смягчение ограничений в Москве
В Самарской области губернатор поддержал предпринимателей в личном инстаграме
Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн
Эксперт назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом
В Италии число зараженных коронавирусом за сутки продолжает снижаться
Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Эксперт предрек новую, более смертоносную эпидемию