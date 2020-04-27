Эксперты заявляют, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом. Индекс самоизоляции рухнул
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с ведущим научным сотрудником МГУ Максимом Скулачевым, почему с коронавирусом так сложно бороться. А с писательницей Марией Арбатовой говорят о том, почему в России ненавидят женщин
Эксперты заявляют, что Москва прошла пик заболеваемости коронавирусом. Индекс самоизоляции рухнул
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