Навальный и Соболь требуют раздербанить ФНБ и раздать деньги «простым людям». Нужно ли это делать или лучше потратить деньги на системные решения?
Сергей Мардан и Надана Фридрихсон обсуждают с экспертами, как эффективно поддерживать отечественную экономику и стоит ли изменить правила поступления в ВУЗы в этом году
Навальный и Соболь требуют раздербанить ФНБ и раздать деньги «простым людям». Нужно ли это делать или лучше потратить деньги на системные решения?
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