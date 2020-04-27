2020-04-28T00:05:33+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: На примере Тодоренко мы можем наблюдать, что затравить могут любого

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают предстоящие майские праздники, памятники Ленину, травлю Регины Тодоренко и лишение права проповедовать духовника Поклонской

Олег Кашин: На примере Тодоренко мы можем наблюдать, что затравить могут любого

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 43.0 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В США обвинили Китай в поставках контрафактных тестов на COVID-19
ООН предрекла миру сокращение 195 миллионов рабочих мест
Названа еда, заставившая растолстеть Ким Чен Ына
"Зомби-плечы": ученые открыли гипнотизирующий насекомых вирус
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70%
Известны первые результаты лечения коронавируса антителами в России
Врачи в Нью-Йорке тестируют лекарство от изжоги на эффективность в борьбе с коронавирусом
Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победы
«Рассеять ложные суждения»: Пентагон опубликовал видео с «неопознанными летающими объектами»
Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские маски
США сообщают об аномальном скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
В ВОЗ рассказали, вырабатывается ли у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию
В Главконтроле рассказали, когда возможно смягчение ограничений в Москве
В Самарской области губернатор поддержал предпринимателей в личном инстаграме
Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн
Эксперт назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом
В Италии число зараженных коронавирусом за сутки продолжает снижаться
Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Эксперт предрек новую, более смертоносную эпидемию