28 апреля. Арест Ивана Тургенева и Василия Сталина, создание русской трехлинейной винтовки, выпуск первой юбилейной монеты в СССР
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
28 апреля. Арест Ивана Тургенева и Василия Сталина, создание русской трехлинейной винтовки, выпуск первой юбилейной монеты в СССР
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28 апреля. В этот день в разные годы:
1852 год - Иван Тургенев арестован за статью-некролог на Николая Гоголя.
1891 год - утвержден образец русской трехлинейной винтовки.
1953 год - арест Василия Сталина, сына Иосифа Сталина.
1965 год - в СССР выходит первая юбилейная монета.
1977 год - в Дублине появляется группа U2.