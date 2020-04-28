2020-04-28T01:22:25+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

28 апреля. Арест Ивана Тургенева и Василия Сталина, создание русской трехлинейной винтовки, выпуск первой юбилейной монеты в СССР

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годыИстория в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

28 апреля. Арест Ивана Тургенева и Василия Сталина, создание русской трехлинейной винтовки, выпуск первой юбилейной монеты в СССР

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28 апреля. В этот день в разные годы:

1852 год - Иван Тургенев арестован за статью-некролог на Николая Гоголя.

1891 год - утвержден образец русской трехлинейной винтовки.

1953 год - арест Василия Сталина, сына Иосифа Сталина.

1965 год - в СССР выходит первая юбилейная монета.

1977 год - в Дублине появляется группа U2.

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