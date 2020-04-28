2020-04-28T12:30:31+03:00
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Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

В Турции готовят план по снятию карантина, в Италии парам разрешат встречаться после 4 мая. В России Роспотребнадзор поддержал продление ограничений до конца майских

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорят страна.Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорят страна.

Александр Капков, Влад Кутузов и Светлана Молодцова обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорят страна

В Турции готовят план по снятию карантина, в Италии парам разрешат встречаться после 4 мая. В России Роспотребнадзор поддержал продление ограничений до конца майских

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