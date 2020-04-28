Количество заразившихся в России пока остается на уровне 6 тысяч, торговые центры начали объявлять о банкротстве, пассажиров самолетов обяжут носить перчатки и маски
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна
Количество заразившихся в России пока остается на уровне 6 тысяч, торговые центры начали объявлять о банкротстве, пассажиров самолетов обяжут носить перчатки и маски
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