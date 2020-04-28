Россиянам предрекли кардинальное изменение жизни после пандемии, а фермеры выбрасывают продукты тоннами из-за падения спроса
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна.
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна
Россиянам предрекли кардинальное изменение жизни после пандемии, а фермеры выбрасывают продукты тоннами из-за падения спроса
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!
Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.