В ВШЭ предрекли обеднение среднего класса, в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции, кафе и ресторанам разрешат открыть залы не более 50 квадратных метров
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна
В ВШЭ предрекли обеднение среднего класса, в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции, кафе и ресторанам разрешат открыть залы не более 50 квадратных метров
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