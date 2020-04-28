2020-04-28T21:25:02+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В ВШЭ предрекли обеднение среднего класса, в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции, кафе и ресторанам разрешат открыть залы не более 50 квадратных метров

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна.Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна.

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна

В ВШЭ предрекли обеднение среднего класса, в Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции, кафе и ресторанам разрешат открыть залы не более 50 квадратных метров

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