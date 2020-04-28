Смертность от COVID-19 в России оказалась самой низкой из 10 стран с наибольшим числом зараженных, Путин поручил правительству представить график разработки вакцин от коронавируса, реальные доходы россиян начали падать
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами то, о чём говорит страна
Смертность от COVID-19 в России оказалась самой низкой из 10 стран с наибольшим числом зараженных, Путин поручил правительству представить график разработки вакцин от коронавируса, реальные доходы россиян начали падать
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