Олег Кашин: Путин никогда не решится на шаг, который повлечет за собой массовые смерти людей
Особый взгляд на события в стране и мире
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают сегодняшнее послание Президента, последние новости по коронавирусу, инициативу Дмитрия Медведева и нападки на Ксению Собчак
Олег Кашин: Путин никогда не решится на шаг, который повлечет за собой массовые смерти людей
00:00
00:00
Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!