2020-04-28T23:43:51+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Путин никогда не решится на шаг, который повлечет за собой массовые смерти людей

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают сегодняшнее послание Президента, последние новости по коронавирусу, инициативу Дмитрия Медведева и нападки на Ксению Собчак

Олег Кашин: Путин никогда не решится на шаг, который повлечет за собой массовые смерти людей

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