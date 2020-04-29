29 Апр 2020 2020-04-29T02:03:44+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

29 апреля. Первая нумерация футболистов, начало выпуска автомобилей ЗИС-101, премьера фильма «Неуловимые мстители» 00:00 00:00

29 апреля. В этот день в разные годы:

1933 год - впервые футболисты в Великобритании выходят на поле с номерами на майках.

1936 год - два первых легковых автомобиля ЗИС-101 представлены Иосифу Сталину.

1961 год - хирург Леонид Рогозов сам себе вырезает аппендицит во время арктической экспедиции.

1967 год - премьера фильма «Неуловимые мстители».

1983 год - у Майкла Джексона выходит новая песня.