2020-04-29T02:03:44+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

29 апреля. Первая нумерация футболистов, начало выпуска автомобилей ЗИС-101, премьера фильма «Неуловимые мстители»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

29 апреля. Первая нумерация футболистов, начало выпуска автомобилей ЗИС-101, премьера фильма «Неуловимые мстители»

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29 апреля. В этот день в разные годы:

1933 год - впервые футболисты в Великобритании выходят на поле с номерами на майках.

1936 год - два первых легковых автомобиля ЗИС-101 представлены Иосифу Сталину.

1961 год - хирург Леонид Рогозов сам себе вырезает аппендицит во время арктической экспедиции.

1967 год - премьера фильма «Неуловимые мстители».

1983 год - у Майкла Джексона выходит новая песня.

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