29 апреля. Первая нумерация футболистов, начало выпуска автомобилей ЗИС-101, премьера фильма «Неуловимые мстители»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
29 апреля. Первая нумерация футболистов, начало выпуска автомобилей ЗИС-101, премьера фильма «Неуловимые мстители»
29 апреля. В этот день в разные годы:
1933 год - впервые футболисты в Великобритании выходят на поле с номерами на майках.
1936 год - два первых легковых автомобиля ЗИС-101 представлены Иосифу Сталину.
1961 год - хирург Леонид Рогозов сам себе вырезает аппендицит во время арктической экспедиции.
1967 год - премьера фильма «Неуловимые мстители».
1983 год - у Майкла Джексона выходит новая песня.