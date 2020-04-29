Павел Астахов: Мужчина обязан быть романтиком
Арина Шарапова отправилась сегодня в виртуальные гости к адвокату, бывшему обмудсмену по правам ребенка Павлу Астахову
Павел Астахов: Мужчина обязан быть романтиком
Павел Астахов: Мужчина обязан быть романтиком
В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
В гостях: Тигран КЕОСАЯН
В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
В гостях: Александр ЦЫПКИН
В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
В гостях: Иосиф ПРИГОЖИН
В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
В гостях: Василиса ВОЛОДИНА
В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
В гостях: Иван ОХЛОБЫСТИН
В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
В гостях: Дмитрий АСТРАХАН
В студии: Арина ШАРАПОВА, Светлана МОЛОДЦОВА, Александр КАПКОВ, Влад КУТУЗОВ
В гостях: Владимир ПОЗНЕР