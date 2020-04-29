2020-04-29T16:25:34+03:00
Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой
Арина ШАРАПОВАСветлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Павел Астахов: Мужчина обязан быть романтиком

Фото: YouTube

Арина Шарапова отправилась сегодня в виртуальные гости к адвокату, бывшему обмудсмену по правам ребенка Павлу Астахову

Павел Астахов: Мужчина обязан быть романтиком

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