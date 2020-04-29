2020-04-29T16:48:24+03:00
Мой автомобиль
Дмитрий ДЕЛИНСКИЙАлена ГРИНЧЕВСКАЯ

Зачем AcademeG бьет машины о бетонные столбы

Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоблогером Константином AcademeG Заруцким всё, что касается автомобилей

Зачем AcademeG бьет машины о бетонные столбы

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Главные темы:

- Нас все-таки вытесняют из-за руля? Кремль всерьез занялся беспилотными машинами

- Каршеринг, лизинг или автомобиль по подписке: как мы будем владеть машинами, когда пандемия закончится

- Зачем AcademeG бьет машины о бетонные столбы

- Как автоблогер AcademeG стал производителем автохимии

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