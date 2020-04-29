Зачем AcademeG бьет машины о бетонные столбы
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают с автоблогером Константином AcademeG Заруцким всё, что касается автомобилей
Зачем AcademeG бьет машины о бетонные столбы
Главные темы:
- Нас все-таки вытесняют из-за руля? Кремль всерьез занялся беспилотными машинами
- Каршеринг, лизинг или автомобиль по подписке: как мы будем владеть машинами, когда пандемия закончится
- Зачем AcademeG бьет машины о бетонные столбы
- Как автоблогер AcademeG стал производителем автохимии