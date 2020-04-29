Сбербанк спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России, в Иркутской области следователи устанавливают причастность чиновников к поджогу леса, эпидемиологи приступили к разработке плана по выходу из самоизоляции
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Сбербанк спрогнозировал наступление пика эпидемии коронавируса в России, в Иркутской области следователи устанавливают причастность чиновников к поджогу леса, эпидемиологи приступили к разработке плана по выходу из самоизоляции
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