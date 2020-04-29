Демограф Владимир Школьников: В Швеции ситуация с коронавирусом хуже, чем в соседней Финляндии и Норвегии. Но и во время обычных эпидемий гриппа у них всегда хуже
Михаил Антонов и Александр Милкус говорят с демографом, специалистом по смертности, исследователем Института демографических исследований Макса Планка (Германия) Владимиром Школьниковым, какова реальная смертность от COVID-19
Демограф Владимир Школьников: В Швеции ситуация с коронавирусом хуже, чем в соседней Финляндии и Норвегии. Но и во время обычных эпидемий гриппа у них всегда хуже
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