2020-04-29T19:04:15+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Твери отменяют карантин, переболевшие коронавирусом москвичи не торопятся сдавать плазму, падение российского IT-рынка может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Твери отменяют карантин, переболевшие коронавирусом москвичи не торопятся сдавать плазму, падение российского IT-рынка может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года

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