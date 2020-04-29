В Твери отменяют карантин, переболевшие коронавирусом москвичи не торопятся сдавать плазму, падение российского IT-рынка может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Твери отменяют карантин, переболевшие коронавирусом москвичи не торопятся сдавать плазму, падение российского IT-рынка может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года
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