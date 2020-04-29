2020-04-29T21:36:14+03:00
Вечерний диван
Надана ФРИДРИХСОНСергей МАРДАН

На лекарства от ВИЧ выделили на 23% меньше денег, Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева, вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и журналистами КП.Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и журналистами КП.

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и журналистами КП

На лекарства от ВИЧ выделили на 23% меньше денег, Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева, вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

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