29 Апр 2020 2020-04-29T21:36:14+03:00

Сергей Мардан и Надана Фридрихсон подводят информационные итоги дня вместе с экспертами и журналистами КП.

На лекарства от ВИЧ выделили на 23% меньше денег, Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева, вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса 00:00 00:00

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