2020-04-29T23:34:47+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: В токсичные бизнесы всегда зовут известных людей

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают «крабовый бизнес» Ксении Собчак, заявления Дмитрия Пескова о полномочиях губернаторов и дате окончания самоизоляции, обвинения главреда радио «Эхо Москвы» в домогательствах и запрет о священнослужении Андрея Кураева

Олег Кашин: В токсичные бизнесы всегда зовут известных людей

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