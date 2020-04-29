2020-04-30T01:32:44+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

30 апреля. Запрет иностранной музыки и книг в России, самоубийство Адольфа Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

30 апреля. Запрет иностранной музыки и книг в России, самоубийство Адольфа Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах

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30 апреля. В этот день в разные годы:

1800 год - император Павел I издает указ о запрете иностранных книг и иностранной музыки.

1945 год - самоубийство Адольфа Гитлера.

1971 год - в Москве открыт цирк на Ленинских горах.

1993 год - нападение на теннисистку Монику Селеш во время теннисного турнира в Гамбурге.

1914 год - день рождения бразильского композитора Доривала Каимми

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