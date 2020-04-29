30 апреля. Запрет иностранной музыки и книг в России, самоубийство Адольфа Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
30 апреля. Запрет иностранной музыки и книг в России, самоубийство Адольфа Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах
30 апреля. В этот день в разные годы:
1800 год - император Павел I издает указ о запрете иностранных книг и иностранной музыки.
1945 год - самоубийство Адольфа Гитлера.
1971 год - в Москве открыт цирк на Ленинских горах.
1993 год - нападение на теннисистку Монику Селеш во время теннисного турнира в Гамбурге.
1914 год - день рождения бразильского композитора Доривала Каимми