29 Апр 2020 2020-04-30T01:32:44+03:00

Что произошло в этот день в разные годы

30 апреля. Запрет иностранной музыки и книг в России, самоубийство Адольфа Гитлера, открытие цирка на Ленинских горах 00:00 00:00

30 апреля. В этот день в разные годы:

1800 год - император Павел I издает указ о запрете иностранных книг и иностранной музыки.

1945 год - самоубийство Адольфа Гитлера.

1971 год - в Москве открыт цирк на Ленинских горах.

1993 год - нападение на теннисистку Монику Селеш во время теннисного турнира в Гамбурге.

1914 год - день рождения бразильского композитора Доривала Каимми