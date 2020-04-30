2020-04-30T11:32:03+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект. Вы готовы прийти на прием к умной машине?

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные новости, о которых говорит страна

В Москве к диагностированию COVID подключили искусственный интеллект. Вы готовы прийти на прием к умной машине?

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