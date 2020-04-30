Зачем государство поддерживает отечественный автопром, если машины никто не покупает?
Дмитрий Делинский и Алена Гринчевская обсуждают это с экспертами в подкасте «Мой автомобиль» Радио «Комсомольская правда». А также обсуждают другие автомобильные темы
Зачем государство поддерживает отечественный автопром, если машины никто не покупает?
Главные темы:
- Зачем государство поддерживает отечественный автопром, если машины никто не покупает?
Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы
- Продали машину, а новый собственник не поставил ее на учет. Налог и штрафы будут продолжать приходить к Вам. Что делать?
Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко
- Как правильно сидеть в машине, чтобы не было потом мучительно больно
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- Королевское достоинство: тест-драйв Daimler Limousine DS 420
Гости: автожурналист Александр Пикуленко