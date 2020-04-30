30 Апр 2020 2020-04-30T13:49:50+03:00

Зачем государство поддерживает отечественный автопром, если машины никто не покупает? 00:00 00:00

Главные темы:

- Зачем государство поддерживает отечественный автопром, если машины никто не покупает?

Гости: редакторы портала Osipov.pro Олег и Андрей Осиповы

- Продали машину, а новый собственник не поставил ее на учет. Налог и штрафы будут продолжать приходить к Вам. Что делать?

Гости: автомеханик, ведущий программы утилизатор на телеканале "Че", Юрий Сидоренко

- Как правильно сидеть в машине, чтобы не было потом мучительно больно

Гости: автожурналист Федор Буцко

- Королевское достоинство: тест-драйв Daimler Limousine DS 420

Гости: автожурналист Александр Пикуленко