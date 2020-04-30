Пропускной режим в Москве и Подмосковье продлили до 11 мая включительно, в Кремле не исключают прямой материальной помощи населению, в Ставрополе умер мэр города Андрей Джатдоев
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Пропускной режим в Москве и Подмосковье продлили до 11 мая включительно, в Кремле не исключают прямой материальной помощи населению, в Ставрополе умер мэр города Андрей Джатдоев
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