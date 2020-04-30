Собчак обломилась с покупкой крабового бизнеса, Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза», эксперты спрогнозировали беспрецедентный коронавирусный шок в энергетике
Сергей Мардан и Валентин Алфимов подводят с экспертами главные информационные итоги дня
Собчак обломилась с покупкой крабового бизнеса, Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза», эксперты спрогнозировали беспрецедентный коронавирусный шок в энергетике
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