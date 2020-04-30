2020-04-30T22:15:53+03:00
Вечерний диван
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Собчак обломилась с покупкой крабового бизнеса, Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза», эксперты спрогнозировали беспрецедентный коронавирусный шок в энергетике

Ксения Анатольевна хотела купить долю в крабовом бизнесе. Но суд наложил арест.Ксения Анатольевна хотела купить долю в крабовом бизнесе. Но суд наложил арест.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Мардан и Валентин Алфимов подводят с экспертами главные информационные итоги дня

Собчак обломилась с покупкой крабового бизнеса, Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза», эксперты спрогнозировали беспрецедентный коронавирусный шок в энергетике

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Яндекс.Музыке, Google Podcasts или Apple Podcasts и слушайте, когда удобно!

Скачать передачу [mp3, 40.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Собчак обломилась с покупкой крабового бизнеса, Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза», эксперты спрогнозировали беспрецедентный коронавирусный шок в энергетике

В студии: Валентин АЛФИМОВ, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
29 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Сергей Калашников: У нас разлажен механизм управления государством. Задачи, поставленные на самом верху, реальные чиновники сводят к нулю

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Сергей КАЛАШНИКОВ
07:30
21:30
29 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: На лекарства от ВИЧ выделили на 23% меньше денег, Патриарх Кирилл запретил в священнослужении протодиакона Андрея Кураева, вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
27 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Интересное

Тема: Навальный и Соболь требуют раздербанить ФНБ и раздать деньги «простым людям». Нужно ли это делать или лучше потратить деньги на системные решения?

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
23 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: В городах России вводят системы тотальной электронной слежки и разрешат полицейским стрелять при любой угрозе

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Роман ЕРЕМЯН
07:30
21:30
21 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Политолог Глеб Кузнецов: Такое ощущение, что у коронавируса есть офис рекламщиков и юристов, которые не позволяют людям против него выступать публично

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Глеб КУЗНЕЦОВ
07:30
21:30
20 Апреля 2020 19:03 - 19:45

Вечерний диван

Тема: Борис Титов: Если карантин будет месяц, то перезапустить экономику будет несложно. Если два месяца, то потери достигнут 20-30 % от бизнеса

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Борис ТИТОВ
07:30
21:30
20 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Россия загнала себя в коронавирусную ловушку. Пока все силы сконцентрированы на пациентах с COVID-19, без лечения остались люди с другими тяжелыми патологиями

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН
07:30
21:30
16 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Алексей Захаров, президент портала Superjob.ru: У нас больше эпидемия истерики и эпидемия страха, чем эпидемия коронавируса

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Алексей ЗАХАРОВ
07:30
21:30
14 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Россия вошла в топ-15 стран-лидеров по распространению коронавируса. Кто дооптимизировал российскую медицину до того, что она оказалась не готова к пандемии

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Андрей РАГОЗИН
07:30
21:30
13 Апреля 2020 19:03 - 20:02

Вечерний диван

Тема: Директор Космического центра Сколтеха Антон Иванов: Колонию на Марсе лучше всего строить с помощью астероидов

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Антон ИВАНОВ
07:30
21:30
8 Апреля 2020 18:03 - 19:02

Вечерний диван

Тема: Ирина Прохорова: Общество в такие времена умеет прекрасно самоорганизовываться и вытаскивать государство из болота

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Ирина ПРОХОРОВА
07:30
21:30
7 Апреля 2020 18:03 - 18:32

Вечерний диван

Тема: В России начали производить определяющий COVID-19 за 40 минут экспресс-тест. Как поменяется медицина после пандемии

В студии: Надана ФРИДРИХСОН, Сергей МАРДАН

В гостях: Владимир ГАРКАВЕНКО
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
США пожелали Мишустину скорейшего выздоровления от коронавируса
ВОЗ: число жертв коронавируса в мире превысило 210 тыс.
Более 170 работников предприятий Роскосмоса заразились коронавирусом
Тест на коронавирус зампреда правительства Хуснуллина отрицательный
Михаил Мишустин будет лечиться от коронавируса в больнице
У Михаила Мишустина симптомом коронавируса стала высокая температура
Кабмин будет работать в штатном режиме, несмотря на заболевание Мишустина коронавирусом
Мишустин призвал россиян оставаться дома
«Давайте побережем себя, родных и близких»: Собянин призвал москвичей оставаться дома
Андрей Белоусов - исполняющий обязанности премьер-министра России: указ о назначении подписал Владимир Путин
Путин попросил заболевшего коронавирусом Мишустина позвонить ему из больницы
Путин пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
"Чтобы майские шашлыки не стали последним воспоминанием": врач показал палату пациентов на ИВЛ
Собянин: складывается благодушное ощущение, что Москва вышла на пик заболеваемости по коронавирусу
Во многих регионах России учебный год может закончиться в середине мая
Путин потребовал учесть «новую реальность» при подготовке мер по восстановлению экономики
Две недели в обсерваторе: в Нижегородской области ввели ограничение на въезд
«Хайп для украинских депутатов»: В Госдуме оценили призывы Рады усилить давление на Россию
Главврач ГКБ№52 Марьяна Лысенко: «Пустые койки в реанимации - это не снижение числа заболевших, это чьи-то ушедшие жизни»
Разведка США; коронавирус не был создан искусственно
Проценко: за время пандемии коронавирусом заболели 26 сотрудников больницы в Коммунарке
Более 30 млн американцев обратились за пособием по безработице
ВОЗ назвала 12 мая «логичной датой» для смягчения ограничений по коронавирусу в России
Роспотребнадзор сообщил, когда будут первые результаты испытания вакцин от коронавируса
Сбербанк снижает ставки по ипотеке с 6 мая
Вася Ложкин сделал маски с авторскими принтами
Верховный суд прокомментировал порядок оплаты кредитов во время пандемии коронавируса