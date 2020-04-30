30 Апр 2020 2020-04-30T22:15:53+03:00

Ксения Анатольевна хотела купить долю в крабовом бизнесе. Но суд наложил арест. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Собчак обломилась с покупкой крабового бизнеса, Лукашенко отложил свое традиционное послание парламенту и народу из-за «коронапсихоза», эксперты спрогнозировали беспрецедентный коронавирусный шок в энергетике 00:00 00:00

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