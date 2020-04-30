2020-04-30T23:18:54+03:00
Кашин. Голованов. Отдельная тема
Роман ГОЛОВАНОВОлег КАШИН

Олег Кашин: Собянин сегодня заявил, что Москва не прошла и четверти пути по коронавирусу

Особый взгляд на события в стране и миреОсобый взгляд на события в стране и мире

Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают новость о болезни премьера Мишустина, введение масочного режима в Подмосковье и конфликт с ведущим Владимиром Соловьевым

Олег Кашин: Собянин сегодня заявил, что Москва не прошла и четверти пути по коронавирусу

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