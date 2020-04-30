Олег Кашин: Собянин сегодня заявил, что Москва не прошла и четверти пути по коронавирусу
Особый взгляд на события в стране и мире
Роман Голованов и Олег Кашин обсуждают новость о болезни премьера Мишустина, введение масочного режима в Подмосковье и конфликт с ведущим Владимиром Соловьевым
Олег Кашин: Собянин сегодня заявил, что Москва не прошла и четверти пути по коронавирусу
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