Парадоксально, но факт: сейчас лучшее время покупать недвижимость
Радио «Комсомольская правда» и игроки финансового рынка обсудили, как изменятся кредиты и ипотека в условиях пандемии
Парадоксально, но факт: сейчас лучшее время покупать недвижимость
В рамках проекта "Деловые пятницы" на Радио "Комсомольская правда" эксперты обсудили, что сейчас будет с рынком кредитования.
ЭКСПЕРТЫ:
- Владимир Гамза, Председатель совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовым рынкам и кредитным организациям;
- Татьяна Чернышева, начальник управления ипотечных продаж ПСБ;
- Кирилл Родин, Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ;
- Дмитрий Руденко, российский финансист, эксперт в отрасли страхования, генеральный директор, председатель правления страховой компании «Абсолют Страхование»;
- Олег Комлик, директор подразделения Диджитал Банка ДОМ РФ;
- Алена Анцышкина, руководитель управления ипотечного кредитования и альтернативных продаж Группы «Самолет»;
- Леонид Казинец, Президент национального объединения застройщиков жилья;
- Дмитрий Цветов, Директор по развитию группы компаний А101.