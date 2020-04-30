2020-04-30T19:58:59+03:00
Деловая пятница

Время задуматься о льготной ипотеке!

Радио «Комсомольская правда» и игроки финансового рынка обсудили, как изменятся кредиты и ипотека в условиях пандемии

Время задуматься о льготной ипотеке!

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В рамках проекта "Деловые пятницы" на Радио "Комсомольская правда" эксперты обсудили, что сейчас будет с рынком кредитования.

ЭКСПЕРТЫ:

- Владимир Гамза, Председатель совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовым рынкам и кредитным организациям;

- Татьяна Чернышева, начальник управления ипотечных продаж ПСБ;

- Кирилл Родин, Директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ;

- Дмитрий Руденко, российский финансист, эксперт в отрасли страхования, генеральный директор, председатель правления страховой компании «Абсолют Страхование»;

- Олег Комлик, директор подразделения Диджитал Банка ДОМ РФ;

- Алена Анцышкина, руководитель управления ипотечного кредитования и альтернативных продаж Группы «Самолет»;

- Леонид Казинец, Президент национального объединения застройщиков жилья;

- Дмитрий Цветов, Директор по развитию группы компаний А101.

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