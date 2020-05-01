1 мая. Начало строительства Успенского собора в Кремле, премьера пьесы Гоголя «Ревизор», праздник Первомая, последний концерт группы «Воскресение»
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
1 мая. Начало строительства Успенского собора в Кремле, премьера пьесы Гоголя «Ревизор», праздник Первомая, последний концерт группы «Воскресение»
1 мая. В этот день в разные годы:
1472 год - в московском Кремле начинают строить Успенский собор.
1836 год - премьера пьесы Николая Гоголя «Ревизор» в Александрийском театре в Санкт-Петербурге.
1917 год - впервые праздник 1-е мая отмечается свободно.
1994 год - в Москве выступает группа «Воскресение».