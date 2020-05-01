2020-05-01T00:05:53+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

1 мая. Начало строительства Успенского собора в Кремле, премьера пьесы Гоголя «Ревизор», праздник Первомая, последний концерт группы «Воскресение»

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

1 мая. Начало строительства Успенского собора в Кремле, премьера пьесы Гоголя «Ревизор», праздник Первомая, последний концерт группы «Воскресение»

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1 мая. В этот день в разные годы:

1472 год - в московском Кремле начинают строить Успенский собор.

1836 год - премьера пьесы Николая Гоголя «Ревизор» в Александрийском театре в Санкт-Петербурге.

1917 год - впервые праздник 1-е мая отмечается свободно.

1994 год - в Москве выступает группа «Воскресение».

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