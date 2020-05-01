В Европе массово госпитализируют детей с синдромом Кавасаки, Навальный отказался от дебатов с Марией Захаровой, из-за коронавируса Крым потеряет около 2 миллионов туристов
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В Европе массово госпитализируют детей с синдромом Кавасаки, Навальный отказался от дебатов с Марией Захаровой, из-за коронавируса Крым потеряет около 2 миллионов туристов
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