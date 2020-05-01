2020-05-01T17:15:45+03:00
What's up, страна!
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

В Европе массово госпитализируют детей с синдромом Кавасаки, Навальный отказался от дебатов с Марией Захаровой, из-за коронавируса Крым потеряет около 2 миллионов туристов

Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

В Европе массово госпитализируют детей с синдромом Кавасаки, Навальный отказался от дебатов с Марией Захаровой, из-за коронавируса Крым потеряет около 2 миллионов туристов

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