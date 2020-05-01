Из-за коронавируса мир может столкнуться с голодом «библейского масштаба», в Красноярском крае постепенно отменяют режим самоизоляции, в интернете прошла премьера новой песни про карантин
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Из-за коронавируса мир может столкнуться с голодом «библейского масштаба», в Красноярском крае постепенно отменяют режим самоизоляции, в интернете прошла премьера новой песни про карантин
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