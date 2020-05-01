В парламенте заговорили о том, чтобы закрепить дистанционку после пандемии, сотрудники МВД поблагодарили медиков за борьбу с COVID-19 песней «Мы вместе», вместо бэби-бума Россия получит рекорд по абортам и разводам
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
В парламенте заговорили о том, чтобы закрепить дистанционку после пандемии, сотрудники МВД поблагодарили медиков за борьбу с COVID-19 песней «Мы вместе», вместо бэби-бума Россия получит рекорд по абортам и разводам
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