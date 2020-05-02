2020-05-02T15:30:53+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

2 мая. Закладка Горьковского автозавода, убийство личного помощника Гитлера Мартина Бормана, выступление на Евровидении Аллы Пугачевой

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

2 мая. Закладка Горьковского автозавода, убийство личного помощника Гитлера Мартина Бормана, выступление на Евровидении Аллы Пугачевой

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2 мая. В этот день в разные годы:

1930 год - закладка Горьковского автозавода.

1945 год - убийство личного помощника Гитлера Мартина Бормана.

1971 год - последний репортаж спортивного комментатора Вадима Синявского.

1997 год - на Евровидении выступает Алла Пугачева.

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