2 мая. Закладка Горьковского автозавода, убийство личного помощника Гитлера Мартина Бормана, выступление на Евровидении Аллы Пугачевой
Что произошло в этот день в разные годы
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
2 мая. Закладка Горьковского автозавода, убийство личного помощника Гитлера Мартина Бормана, выступление на Евровидении Аллы Пугачевой
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2 мая. В этот день в разные годы:
1930 год - закладка Горьковского автозавода.
1945 год - убийство личного помощника Гитлера Мартина Бормана.
1971 год - последний репортаж спортивного комментатора Вадима Синявского.
1997 год - на Евровидении выступает Алла Пугачева.