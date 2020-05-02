6 лет со дня гибели людей в одесском Доме профсоюзов, на следующей неделе ожидается потепление с дождями, ученые изменили срок окончания эпидемии в России
Обсуждаем главные события дня
Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
6 лет со дня гибели людей в одесском Доме профсоюзов, на следующей неделе ожидается потепление с дождями, ученые изменили срок окончания эпидемии в России
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