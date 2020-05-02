2020-05-02T15:57:37+03:00
What's up, страна!
Антон ЧЕЛЫШЕВ@radio_kp

6 лет со дня гибели людей в одесском Доме профсоюзов, на следующей неделе ожидается потепление с дождями, ученые изменили срок окончания эпидемии в России

Обсуждаем главные события дняОбсуждаем главные события дня

Антон Челышев обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

6 лет со дня гибели людей в одесском Доме профсоюзов, на следующей неделе ожидается потепление с дождями, ученые изменили срок окончания эпидемии в России

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