2020-05-02T23:19:51+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

3 мая. Патент на перьевую ручку Паркера, Пулитцеровская премия за роман «Унесенные ветром», самоубийство французской певицы Далиды

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

3 мая. Патент на перьевую ручку Паркера, Пулитцеровская премия за роман «Унесенные ветром», самоубийство французской певицы Далиды

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3 мая. В этот день в разные годы:

1904 год - Джордж Паркер патентует свою первую ручку.

1937 год - роман «Унесенные ветром» получает Пулитцеровскую премию.

1939 год - Наркомом иностранных дел назначен Вячеслав Молотов.

1987 год - самоубийство французской певицы Далиды.

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