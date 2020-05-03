3 мая. Патент на перьевую ручку Паркера, Пулитцеровская премия за роман «Унесенные ветром», самоубийство французской певицы Далиды
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
3 мая. Патент на перьевую ручку Паркера, Пулитцеровская премия за роман «Унесенные ветром», самоубийство французской певицы Далиды
3 мая. В этот день в разные годы:
1904 год - Джордж Паркер патентует свою первую ручку.
1937 год - роман «Унесенные ветром» получает Пулитцеровскую премию.
1939 год - Наркомом иностранных дел назначен Вячеслав Молотов.
1987 год - самоубийство французской певицы Далиды.