Россияне на самоизоляции соскучились по прогулкам больше, чем по родственникам, ученые выяснили, что недостаток витамина D увеличивает риск смерти от коронавируса
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Россияне на самоизоляции соскучились по прогулкам больше, чем по родственникам, ученые выяснили, что недостаток витамина D увеличивает риск смерти от коронавируса
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