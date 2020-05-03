9 мая состоится авиационный парад, в Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи, спецслужбы 5 стран обвинили Китай в сокрытии фактов о коронавирусе
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
9 мая состоится авиационный парад, в Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи, спецслужбы 5 стран обвинили Китай в сокрытии фактов о коронавирусе
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