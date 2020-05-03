2020-05-03T15:09:13+03:00
What's up, страна!
Игорь ИЗМАЙЛОВ

9 мая состоится авиационный парад, в Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи, спецслужбы 5 стран обвинили Китай в сокрытии фактов о коронавирусе

Обсуждаем главные события дняОбсуждаем главные события дня

Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна

9 мая состоится авиационный парад, в Северной Осетии сожгли вышку телефонной связи, спецслужбы 5 стран обвинили Китай в сокрытии фактов о коронавирусе

00:00
00:00

Понравилась программа? Подписывайтесь на новые выпуски в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыке, CastBox и Player FM и слушайте, когда удобно!

Все новости Радио «Комсомольская правда» читайте на нашем новом сайте.

Скачать передачу [mp3, 29.9 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
Сегодня 14:03 - 15:02

What's up, страна!

Тема: Начался сезон цветения деревьев, из-за потепления раньше срока появились клещи, журналист «КП» выяснил, что мигранты совсем не бедствуют в Москве, россияне стали больше смотреть кино

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
Сегодня 12:03 - 12:45

What's up, страна!

Тема: Россияне на самоизоляции соскучились по прогулкам больше, чем по родственникам, ученые выяснили, что недостаток витамина D увеличивает риск смерти от коронавируса

В студии: Игорь ИЗМАЙЛОВ
07:30
21:30
1 Мая 2020 14:33 - 15:02

What's up, страна!

Тема: В парламенте заговорили о том, чтобы закрепить дистанционку после пандемии, сотрудники МВД поблагодарили медиков за борьбу с COVID-19 песней «Мы вместе», вместо бэби-бума Россия получит рекорд по абортам и разводам

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
1 Мая 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Из-за коронавируса мир может столкнуться с голодом «библейского масштаба», в Красноярском крае постепенно отменяют режим самоизоляции, в интернете прошла премьера новой песни про карантин

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
1 Мая 2020 12:16 - 13:02

What's up, страна!

Тема: В Европе массово госпитализируют детей с синдромом Кавасаки, Навальный отказался от дебатов с Марией Захаровой, из-за коронавируса Крым потеряет около 2 миллионов туристов

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
1 Мая 2020 11:03 - 12:02

What's up, страна!

Тема: В Кремле опровергли слухи, что Мишустин покинет пост премьера из-за заражения, жителей Подмосковья обяжут носить маски в общественных местах, в Китае ждут первый туристический пик на майские

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Американская нефть опять может упасть ниже нуля, в Москве откроют временные госпиталя на 10 тысяч коек, в режиме самоизоляции популярность набирают виртуальные экскурсии

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
30 Апреля 2020 11:03 - 11:45

What's up, страна!

Тема: Пропускной режим в Москве и Подмосковье продлили до 11 мая включительно, в Кремле не исключают прямой материальной помощи населению, в Ставрополе умер мэр города Андрей Джатдоев

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
29 Апреля 2020 14:03 - 15:02

What's up, страна!

Тема: В Твери отменяют карантин, переболевшие коронавирусом москвичи не торопятся сдавать плазму, падение российского IT-рынка может оказаться хуже, чем в кризис 2015 года

В студии: Михаил АНТОНОВ
07:30
21:30
29 Апреля 2020 13:03 - 13:45

What's up, страна!

Тема: Демограф Владимир Школьников: В Швеции ситуация с коронавирусом хуже, чем в соседней Финляндии и Норвегии. Но и во время обычных эпидемий гриппа у них всегда хуже

В студии: Михаил АНТОНОВ

В гостях: Владимир ШКОЛЬНИКОВ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Москвичей предупредили о сильном ветре и грозе
В Минздраве отметили способность коронавируса поражать любые органы человека
Ростех сообщил о наценках на материалы для медицинских масок до 500%
Врач назвал ранние симптомы коронавируса
Китайские ученые создали новый штамм коронавируса
В России продезинфицировали 800 памятников и мемориалов перед Днём Победы
Минпромторг: в России нет дефицита медицинских масок и антисептиков
Учёные ещё раз изменили прогнозы по окончанию пандемии коронавируса в России
В Беларуси заявили о невозможности отменить парад Победы
Песков: Путин споёт со всей страной "День Победы"
Роспотребнадзор рассказал, при каком условии режим самоизоляции начнут смягчать с 12 мая
Песков: Нам всем придётся ещё какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности, особенно Путину
Папа Римский объявил день всеобщей молитвы об окончании пандемии
В Минздраве выступили за ужесточение карантинных мер в России
В Латвии 26-килограммовый дрон улетел в неизвестном направлении и хаотично летает над страной
Доктор Комаровский рассказал, что будет делать, если заразится коронавирусом
В Госдуме досье о сокрытии Китаем данных о коронавирусе назвали антикитайской кампанией
Нарушителей самоизоляции в парках Москвы ловят с дронов и вертолетов
Песков рассказал, как отметит 9 мая
Учёные призывают не бояться роста числа заражённых коронавирусом в России
В Украине женщина с ребёнком разрушила фонтан, забравшись на него ради селфи
Женщина повторно заразилась коронавирусом после выздоровления и строгого карантина
Проценко рассказал, возможна ли в России "абсолютно катастрофическая" ситуация с коронавирусом, как в Италии
В России установлен новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
В Москве ещё 655 пациентов вылечились от коронавируса
В России 58 человек умерли от коронавируса за прошедшие сутки
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
В России провели более 4,1 млн тестов на коронавирус