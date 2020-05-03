Начался сезон цветения деревьев, из-за потепления раньше срока появились клещи, журналист «КП» выяснил, что мигранты совсем не бедствуют в Москве, россияне стали больше смотреть кино
Игорь Измайлов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Начался сезон цветения деревьев, из-за потепления раньше срока появились клещи, журналист «КП» выяснил, что мигранты совсем не бедствуют в Москве, россияне стали больше смотреть кино
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