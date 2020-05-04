4 мая. Первая танцевальная школа в России, выкуп Тараса Шевченко из крепостных, первая коммерческая реклама на Центральном телевидении
История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы
4 мая. Первая танцевальная школа в России, выкуп Тараса Шевченко из крепостных, первая коммерческая реклама на Центральном телевидении
4 мая. В этот день в разные годы:
1738 год - основание в Петербурге первой танцевальной школы.
1838 год - из крепостной неволи выкуплен Тарас Шевченко.
1988 год - компания Пепсико стала первой западной компанией, давшей рекламу на Центральном телевидении.
1991 год - американская певица Шер впервые попадает в британский хит-парад