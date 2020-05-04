2020-05-03T23:21:24+03:00
Был бы повод
Михаил АНТОНОВ@radio_kp

4 мая. Первая танцевальная школа в России, выкуп Тараса Шевченко из крепостных, первая коммерческая реклама на Центральном телевидении

Что произошло в этот день в разные годыЧто произошло в этот день в разные годы

История в событиях и людях. Что произошло в этот день в разные годы

4 мая. Первая танцевальная школа в России, выкуп Тараса Шевченко из крепостных, первая коммерческая реклама на Центральном телевидении

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4 мая. В этот день в разные годы:

1738 год - основание в Петербурге первой танцевальной школы.

1838 год - из крепостной неволи выкуплен Тарас Шевченко.

1988 год - компания Пепсико стала первой западной компанией, давшей рекламу на Центральном телевидении.

1991 год - американская певица Шер впервые попадает в британский хит-парад

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