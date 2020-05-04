Всю Россию объединят в единое штрафное пространство, а вышедшие после карантина люди не смогут найти себе работу через службы занятости
Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна
Всю Россию объединят в единое штрафное пространство, а вышедшие после карантина люди не смогут найти себе работу через службы занятости
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