2020-05-04T12:08:45+03:00
Страна на удалёнке
Светлана МОЛОДЦОВААлександр КАПКОВВлад КУТУЗОВ

Всю Россию объединят в единое штрафное пространство, а вышедшие после карантина люди не смогут найти себе работу через службы занятости

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна.Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна.

Александр Капков, Светлана Молодцова и Влад Кутузов обсуждают со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит вся страна

Всю Россию объединят в единое штрафное пространство, а вышедшие после карантина люди не смогут найти себе работу через службы занятости

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