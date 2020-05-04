Глава Роспотребнадзора предупредила, что ограничения в России могут продлить до июня, американские спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе, «Комсомольская правда» продолжает искать таланты-самоизолянты
Михаил Антонов обсуждает со слушателями, журналистами КП и экспертами главные темы дня, о которых говорит страна
Глава Роспотребнадзора предупредила, что ограничения в России могут продлить до июня, американские спецслужбы обвинили Китай в сокрытии данных о коронавирусе, «Комсомольская правда» продолжает искать таланты-самоизолянты
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