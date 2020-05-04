Николай Платошкин: Нам ни в коем случае нельзя вставать на сторону Китая в его войне с США
Валентин Алфимов обсуждает с Николаем Платошкиным, стоит ли судиться с Китаем из-за COVID-19, нужно ли тратить деньги на Парады Победы и как СССР начал делать «Жигули» по итальянской лицензии
Николай Платошкин: Нам ни в коем случае нельзя вставать на сторону Китая в его войне с США
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