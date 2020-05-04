2020-05-04T20:26:20+03:00
Вечерний диван
Валентин АЛФИМОВСергей МАРДАН

Почему в России одновременно говорят о совещании Путина 6 мая по выходу из коронавируса и строительстве больниц на ВДНХ и Крокус-Сити

Судя по всему, больница в Коммунарке не справляется с потоком больных, иначе зачем под госпитали перестраивать выставочные комплексы.Судя по всему, больница в Коммунарке не справляется с потоком больных, иначе зачем под госпитали перестраивать выставочные комплексы.Фото: Иван МАКЕЕВ

Сергей Мардан и Валентин Алфимов вместе с экспертами подводят информационные итоги дня

Почему в России одновременно говорят о совещании Путина 6 мая по выходу из коронавируса и строительстве больниц на ВДНХ и Крокус-Сити

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Почему в России одновременно говорят о совещании Путина 6 мая по выходу из коронавируса и строительстве больниц на ВДНХ и Крокус-Сити

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