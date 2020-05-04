Почему в России одновременно говорят о совещании Путина 6 мая по выходу из коронавируса и строительстве больниц на ВДНХ и Крокус-Сити
Сергей Мардан и Валентин Алфимов вместе с экспертами подводят информационные итоги дня
Почему в России одновременно говорят о совещании Путина 6 мая по выходу из коронавируса и строительстве больниц на ВДНХ и Крокус-Сити
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Полная информационная импотенция людей, отвечающих за информацию по коронавирусу
Почему в России одновременно говорят о совещании Путина 6 мая по выходу из коронавируса и строительстве больниц на ВДНХ и Крокус-Сити