4 Май 2020 2020-05-04T20:26:20+03:00

Судя по всему, больница в Коммунарке не справляется с потоком больных, иначе зачем под госпитали перестраивать выставочные комплексы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почему в России одновременно говорят о совещании Путина 6 мая по выходу из коронавируса и строительстве больниц на ВДНХ и Крокус-Сити 00:00 00:00

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Полная информационная импотенция людей, отвечающих за информацию по коронавирусу

Почему в России одновременно говорят о совещании Путина 6 мая по выходу из коронавируса и строительстве больниц на ВДНХ и Крокус-Сити